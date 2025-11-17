VUELVE EL SERVICIO AÉREO A CORONEL SUÁREZ

El Intendente Municipal Ricardo Moccero y Francisco Simón Errecart, titular de Humming Airways S.A., tienen el agrado de invitar a Usted al encuentro donde se presentará la propuesta para operar servicios aéreos regulares de Coronel Suárez a la ciudad de Buenos Aires.

💯Coronel Suárez cuenta con el perfil empresarial y el dinamismo agroindustrial y cooperativo regional necesarios para sostener un vuelo regular semanal de Humming Airways, con un claro potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo.

🙌Agradecemos su presencia para acompañar este importante paso hacia la integración regional y el fortalecimiento de nuevas oportunidades para nuestro distrito.

🗓 Fecha: Miercoles 19 de noviembre

⏰ Hora: 11:00

📍 Lugar: Honorable Concejo Deliberante de Coronel Suárez

👥Atentamente,

Ricardo Moccero – Intendente Municipal

Francisco Simón Errecart – Humming Airways S.A.