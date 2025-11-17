Viví una noche mágica junto a la Escuela Municipal de Patín, con coreografías, luces y talento sobre ruedas
🌟“Entre sueños y estrellas”
🔹Domingo 30 de noviembre
🔹20:00 hs.
🔹Polideportivo Municipal cerrado – calle Israel
¡No te quedes afuera!
Reservá tu entrada al 📞 2926 543533
➡️Una noche para soñar, brillar y aplaudir con el corazón.
¡Llega el gran show anual de Patín Artístico!
