“Vamos a seguir con el programa Puentes para que miles de personas puedan estudiar en la universidad”

El Ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco y el intendente Ricardo Moccero pusieron en funcionamiento un nuevo espacio destinado a biblioteca y área de informática y entregaron una ambulancia para el sistema de salud del municipio.

En el marco de la inauguración, el ministro Carlos Bianco afirmó: “Mientras el presidente Milei dice que hay que destruir el Estado y les da la espalda los argentinos, en la Provincia y por instrucción de Gobernador Axel Kicillof trabajamos cada día para construir lo que el pueblo nos demanda: respuestas a sus necesidades y ampliación de derechos”, remarco.

“La tarea del gobierno no se puede entender de otra manera que como la responsabilidad de generar más oportunidades y mejores condiciones de vida para todas y todos”, remarcó.

Bianco destacó el compromiso del Gobernador de seguir acompañando el Centro Regional Educativo Universitario Suarense, con más infraestructura garantizando su crecimiento, como así también, sumando más carreras universitarias.

Actualmente se dictan en Coronel Suárez a través del programa Puentes las carreras: el ciclo de Licenciatura en Enfermería (Universidad Nacional del Sur), la Diplomatura en mediación cultural: literatura, artes escénicas, visuales y audiovisuales (Universidad Nacional de General Sarmiento), la Tecnicatura en Programación (Universidad Nacional de Lomas de Zamora), la Tecnicatura Universitaria en Bromatología y Medioambiente (Universidad Tecnológica Nacional) y la Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas (Universidad Tecnológica Nacional), sumando la licenciatura en Educación (UNAHUR) – tercera cohorte, diplomatura en Inteligencia Artificial (UNAJ), UBA XXI y Contador Público (UNQuilmes).

👨‍🎓Desde su puesta en marcha en 2022, el programa Puentes lleva inaugurados 42 nuevos centros universitarios en distintos municipios de la provincia y brinda la posibilidad de cursar carreras universitarias en 80 distritos. Cerca de 11.000 personas se han inscripto en sus propuestas de formación, que incluyen 275 carreas.

👥En la actividad también participaron el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico y coordinador del programa Puentes, Juan Brardinelli, estudiantes y autoridades locales.