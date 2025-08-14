Jornada de producción porcina en conjunto con tres municipios del sudoeste

En Casbas, los municipios de Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y Salliquelló, junto al Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, impulsaron una Jornada Regional de Producción Porcina para seguir fortaleciendo a los productores y generando oportunidades en toda la región.

Esto significa más capital circulante en las localidades, más progreso para las comunidades del interior y menores costos para los consumidores al producir e industrializar cerca de casa.