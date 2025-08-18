Coronel Suárez recibió del Gobernador Kicillof una nueva ambulancia de alta complejidad

En el marco de la inauguración de la ampliación del CREUS, el intendente Ricardo Moccero recibió de manos del ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, una ambulancia Mercedes Benz 0 km de alta complejidad, destinada a fortalecer el sistema sanitario local.

👥La entrega contó con la presencia del director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, y se enmarca en las políticas de salud impulsadas por el gobernador Axel Kicillof, que en los últimos años dotó a la Provincia de 388 ambulancias equipadas con tecnología de última generación para dar respuestas rápidas y efectivas a emergencias.

🖐️“Esta ambulancia también es Estado presente: una herramienta concreta para cuidar la vida de nuestra gente. Desde Coronel Suárez, agradecemos al Gobernador y a todo su equipo por seguir invirtiendo en salud pública, a pesar de los recortes del gobierno nacional”, se lamentó el Intendente Ricardo Moccero.

💪Con esta nueva incorporación, el municipio refuerza su flota de emergencias médicas, garantizando una atención más rápida y segura para toda la comunidad.