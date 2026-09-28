Vacunación preventiva de mascotas en Pueblo San José

Se informa a la comunidad que el miércoles 30 de septiembre, de 9:00 a 12:00, se realizará una jornada de vacunación preventiva de mascotas en avenida Casey al 500, Pueblo San José.

La convocatoria está dirigida principalmente a los vecinos que residen en un radio de aproximadamente 200 metros del lugar donde fue encontrado un murciélago con resultado positivo, especialmente en el sector comprendido entre las calles Berutti, General Paz, San José y San Pablo.