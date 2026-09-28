Se informa a la comunidad que el miércoles 30 de septiembre, de 9:00 a 12:00, se realizará una jornada de vacunación preventiva de mascotas en avenida Casey al 500, Pueblo San José.
La convocatoria está dirigida principalmente a los vecinos que residen en un radio de aproximadamente 200 metros del lugar donde fue encontrado un murciélago con resultado positivo, especialmente en el sector comprendido entre las calles Berutti, General Paz, San José y San Pablo.
Se solicita a los vecinos:
Llevar el certificado de vacunación antirrábica (si lo tienen).
Presentar a los perros con correa y collar.
Transportar a los gatos en bolsa de cebolla dentro de una caja, para garantizar su seguridad y la del personal
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