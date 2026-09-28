Música y folklore en la Biblioteca Sarmiento.

Ayer domingo, la Biblioteca Popular Sarmiento abrió sus puertas para una jornada de música y folklore que contó con una muy buena participación del público. Ayer domingo, la Biblioteca Popular Sarmiento abrió sus puertas para una jornada de música y folklore que contó con una muy buena participación del público.

La actividad tuvo como protagonistas a Voces del Alma y al Taller de Baile Folklórico de la Biblioteca Sarmiento, a cargo de Lorena Hecht.

Con guitarras, canciones y danzas tradicionales, los artistas ofrecieron un repertorio que invitó a los presentes a acompañar con palmas y a sumarse al baile. El clima fue cálido y participativo, con público de distintas edades disfrutando de cada presentación.

La jornada reafirmó el compromiso de la Biblioteca con la promoción de la cultura y las expresiones artísticas locales, generando espacios donde la comunidad puede acercarse, disfrutar y compartir.

Desde la Biblioteca Popular Sarmiento agradecieron especialmente a Voces del Alma, a Lorena Hecht y a todos los integrantes del taller, así como al público que acompañó la actividad.