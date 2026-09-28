Durante la inauguración, el Intendente Interino Mauro Moccero acompañó a estudiantes, docentes y familias y puso en valor el trabajo conjunto entre la comunidad educativa, el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
“Cada peso que invierte la Provincia en Coronel Suárez, vuelve en más en sonrisas, inclusión y más oportunidades para nuestros niños y jóvenes”, expresó Mauro.
La directora Analía Fernández definió el nuevo espacio como “el sueño de muchos estudiantes de esta escuela”.
Por su parte, Valeria Cuenca, subdirectora de la Dirección de Educación Física, remarcó: “Estos lugares son la muestra de un trabajo articulado entre un intendente que cree en la educación y una Provincia que lo respalda”.
También participaron la inspectora jefa distrital Mónica Gieser; la directora de Educación, Anahí Barreneche; la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Acosta; el delegado de Pueblo San José, Daniel Schwindt; autoridades educativas, docentes y estudiantes.
Una inversión que hoy forma parte de la vida cotidiana de la escuela y suma más espacio para aprender, encontrarse y hacer deporte.
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