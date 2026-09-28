En el marco de la Noche de Gala por el 114° aniversario de Huanguelén, la Gestión de Gobierno entregó 42 millones de pesos en subsidios destinados a acompañar y fortalecer el trabajo de distintas instituciones de la localidad.
La entrega estuvo encabezada por el Intendente Interino Mauro Moccero, junto al delegado José Lomartiro y funcionarios del gabinete municipal, quienes destacaron la importancia de seguir respaldando a las entidades que cumplen un rol fundamental dentro de la comunidad.
Recibieron aportes el Taller Protegido, la Asociación Cooperadora del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 48 de Huanguelén, la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “Dr. Mariano Moreno”, el Centro de Jubilados y Pensionados de Huanguelén, la Escuela Primaria N° 8 y Biblioteca Pública, el Jardín de Infantes N° 907, la Escuela Primaria N° 25 y el Club Atlético Huanguelén.
Porque detrás de cada institución hay vecinos que trabajan, acompañan y sostienen actividades fundamentales para la comunidad.
Acompañarlas también es acompañar el crecimiento de Huanguelén.
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