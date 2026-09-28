Recibieron aportes el Taller Protegido, la Asociación Cooperadora del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 48 de Huanguelén, la Escuela de Educación Secundaria N° 3 “Dr. Mariano Moreno”, el Centro de Jubilados y Pensionados de Huanguelén, la Escuela Primaria N° 8 y Biblioteca Pública, el Jardín de Infantes N° 907, la Escuela Primaria N° 25 y el Club Atlético Huanguelén.