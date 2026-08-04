¡UNA TARDE A PURA MAGIA Y DIVERSIÓN EN FAMILIA!

El Mercado Municipal de las Artes se llenó de familias -este domingo 2 de agosto- que disfrutaron de una tarde diferente, con risas, asombro y mucha diversión de la mano de “Tachan”. El Mercado Municipal de las Artes se llenó de familias -este domingo 2 de agosto- que disfrutaron de una tarde diferente, con risas, asombro y mucha diversión de la mano de “Tachan”.

Magia, humor y artes circenses se combinaron en un espectáculo dinámico y participativo que sorprendió a grandes y chicos, en el marco de las propuestas pensadas por el Municipio de Coronel Suárez para disfrutar durante las vacaciones de invierno.