La firma fue encabezada por el intendente Ricardo Moccero junto al subsecretario de Diplomaturas y Capacitación de la FCE-UBA, Hernán Piotti López con la participación de la secretaria Privada, doctora Inés Frayssinet, fue el resultado de las gestiones impulsadas por la directora de Educación, Anahí Barreneche, y el jefe de Gabinete, Mauro Moccero, quienes avanzan de manera permanente en generar alianzas con universidades de prestigio para consolidar el crecimiento del CREUS.