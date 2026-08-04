El Municipio de Coronel Suárez firmó un Convenio Marco con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a través de la Subsecretaría de Diplomaturas y Capacitación, con el objetivo de seguir ampliando la oferta académica del Centro Regional Educativo Universitario Suarense (CREUS).
El acuerdo permitirá incorporar nuevas diplomaturas y propuestas de formación, fortaleciendo el vínculo entre la universidad pública y el desarrollo local para que más vecinos puedan capacitarse sin dejar Coronel Suárez.
La firma fue encabezada por el intendente Ricardo Moccero junto al subsecretario de Diplomaturas y Capacitación de la FCE-UBA, Hernán Piotti López con la participación de la secretaria Privada, doctora Inés Frayssinet, fue el resultado de las gestiones impulsadas por la directora de Educación, Anahí Barreneche, y el jefe de Gabinete, Mauro Moccero, quienes avanzan de manera permanente en generar alianzas con universidades de prestigio para consolidar el crecimiento del CREUS.
Porque la educación nunca es suficiente para la Gestión de Gobierno Municipal, seguimos invirtiendo, gestionando y generando nuevas oportunidades para que cada vez más vecinos accedan a una educación pública, gratuita y de calidad.
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