Una noche para ponerse en el lugar del otro: la Cena a Ciegas emocionó a Coronel Suárez

Una experiencia diferente, donde la emoción, la música y la inclusión fueron protagonistas. El domingo 1º de noviembre, el Mercado Municipal de las Artes fue escenario de una Cena a Ciegas que invitó a vecinos, instituciones y autoridades a vivir una experiencia de empatía y reflexión. Una experiencia diferente, donde la emoción, la música y la inclusión fueron protagonistas. El domingo 1º de noviembre, el Mercado Municipal de las Artes fue escenario de una Cena a Ciegas que invitó a vecinos, instituciones y autoridades a vivir una experiencia de empatía y reflexión.

Con los ojos cubiertos, los participantes compartieron una cena desde una perspectiva diferente, descubriendo cómo el oído y el gusto cobran protagonismo al prescindir de la vista. Al finalizar, muchos expresaron la emoción que sintieron al acercarse a las experiencias cotidianas de las personas con discapacidad visual.

La iniciativa, impulsada por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Salud, a través de las Direcciones de Discapacidad y Gestión Cultural, tuvo como grandes protagonistas a Rodrigo Bracamonte y Omar Alebuena, precursores de esta propuesta.

“Cuán importante es el otro en nuestra vidas, la confianza y la empatía”, reflexionó el jefe de Gabinete Mauro Moccero, destacando el valor del acompañamiento y la necesidad de reconocer las barreras que muchas veces pasan inadvertidas.

La noche contó con las actuaciones de Francisco Peralta, el tango de Silvia Matitti y Alejandro Heit, y el dúo Soñadores Canta, integrado por Omar Alebuena y Marcela Benítez.

Mauro agradeció especialmente a Rodrigo Bracamonte y Omar Alebuena por impulsar la iniciativa y expresó su deseo de que vuelva a realizarse, convocando a más vecinos y artistas para seguir construyendo una comunidad más empática, inclusiva y accesible.