CONCIERTO DE CÁMARA SEXTETO DE CUERDAS EN LA BIBLIOTECA POPULAR SARMIENTO.

Las obras Sexteto en Re menor, Capriccio y El Souvenir de Florencia fueron interpretadas este sábado 31 de octubre en el escenario de la sala Juan Tosto de la Biblioteca Popular Sarmiento por el Sexteto de Cuerdas, integrado por músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. Las obras Sexteto en Re menor, Capriccio y El Souvenir de Florencia fueron interpretadas este sábado 31 de octubre en el escenario de la sala Juan Tosto de la Biblioteca Popular Sarmiento por el Sexteto de Cuerdas, integrado por músicos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca.

Músicos virtuosos como intérpretes solistas, comunicándose entre sí para coordinar hasta en el mínimo matiz y un público que disfrutó de cada momento, atento a fin de no interrumpir la magia de cada sonido y cada silencio, generaron el ambiente ideal para este Concierto de Cámara.

Desde la Comisión de la Biblioteca queremos agradecer a los músicos Andrés Lagos, Nadia Castro, Yesenia Herrera, Alejandro Cuomo, Emanuel Vilches y Nicolás Domini no sólo por haber elegido este espacio sino por su carisma y sintonía para con el público. Y a éste, por continuar apoyando las diferentes iniciativas culturales que permiten sostener uno de los pilares de esta institución.