El intendente Ricardo Moccero, junto al jefe de Gabinete Mauro Moccero y los responsables de Deportes, Cultura y Personas Mayores, encabezó un emotivo encuentro para felicitar a quienes dejaron bien alto el nombre de Coronel Suárez en los Juegos Bonaerenses 2026.
¡4 OROS, 3 PLATAS Y 7 BRONCES! Un medallero que refleja talento, esfuerzo, compromiso y muchas horas de preparación.
¡Estos son nuestros medallistas!
ORO
Francisco Weimann – Natación Intelectual.
Agustina Machado – Natación PCD Auditiva.
Lidia Pailmann – Cocina, Plato Principal.
Teresa Fappiani y Marisa Hoffman – Pádel Femenino.
PLATA
Lucrecia Chaves – Dibujo PCD.
Vóley Sub 18 Femenino.
Vóley Sub 14 Femenino.
BRONCE
Conjunto de Cumbia Juvenil de Huanguelén: Conrado Patricio Villar, Matías Javier Jiménez Lugo, Francisca Walker, Santino Altamirano Almeida y Benjamín Magdaleno.
Cielo Lattmann – Atletismo, 1.200 metros.
Jazmín Graser – Taekwondo.
Tatiana Gómez – Natación PCD Auditiva.
Helena Azcona – Tenis Sub 14.
Fútbol Playa de Huanguelén.
Básquet 3×3 Sub 14.
¡Y hubo más reconocimientos!
Daniel González, mención especial provincial en Pintura PCD.
Sergio Hilario González y Lorena Silvina Cabrera, representantes de Huanguelén en Danza PCD.
Hugo Uranga, Hugo Elorriaga y Alfredo Gebel, 4.º puesto en Fútbol Tenis de Personas Mayores.
Santino Bargas y Juan Fracaro, 4.º puesto en Fútbol Tenis Intergeneración.
¡El reconocimiento es para toda la delegación!
Ricardo Moccero felicitó a los más de 270 suarenses que nos representaron en Mar del Plata y destacó el trabajo de profesores, entrenadores, instituciones, acompañantes y familias.
Acompañaron el encuentro Andrés “Piti” Mauri, director de Deportes; Marcelo Castorina, director de Gestión Cultural; y Osvaldo Lezica, director del Consejo de Personas Mayores.
¡Huanguelén también tendrá su reconocimiento durante esta semana!
Porque detrás de cada medalla hay esfuerzo, sueños, dedicación y una comunidad que acompaña.
¡Gracias por representarnos con tanto orgullo! Coronel Suárez celebra a sus deportistas y artistas.
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