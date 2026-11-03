Profesionales de la Secretaría de Salud, participaron de una nueva jornada del Consejo Regional de Salud (CORESA), realizada en Bahía Blanca, donde se trabajó en la planificación de respuestas ante posibles contingencias vinculadas al fenómeno de El Niño.
Coronel Suárez estuvo representado por la secretaria de Salud, doctora Diana Peralta; la directora del Hogar de Ancianos Municipal “Domingo Goñi”, licenciada Marina Sauer; Luciana Schard, jefa administrativa del Hospital Municipal “Lucero del Alba” de Huanguelén; la licenciada Andrea Tarnovsky y el licenciado Eduardo Gerard del equipo de la secretaria de Salud.
Durante el encuentro se compartieron experiencias de Bahía Blanca frente a temporales e inundaciones, y se destacó la importancia de que cada distrito esté preparado para responder durante las primeras 6 a 12 horas de una emergencia.
También se abordaron estrategias de Atención Primaria de la Salud y herramientas provinciales para fortalecer los planes de contingencia.
La prevención, la planificación y el trabajo conjunto son fundamentales para anticiparnos a situaciones de riesgo y cuidar la salud de nuestros vecinos.
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