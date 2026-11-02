LA POLICIA SECUESTRO VEHICULOS Y APRENDIÓ A DOS INDIVIDUOS

Durante los últimos días, personal de la Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez y Huanguelén llevó adelante distintas intervenciones vinculadas con infracciones a las normativas vigentes, que derivaron en el secuestro de motovehículos y mercadería, además de actuaciones contravencionales. Durante los últimos días, personal de la Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez y Huanguelén llevó adelante distintas intervenciones vinculadas con infracciones a las normativas vigentes, que derivaron en el secuestro de motovehículos y mercadería, además de actuaciones contravencionales.

INFRACCIONES Y SECUESTROS

El 28 de octubre, en la intersección de las avenidas Casey y Lavalle de Coronel Suárez, se procedió al secuestro de un motovehículo por infracción a la Ordenanza Municipal N.º 8305, artículo 3, con intervención del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, el 31 de octubre, en la intersección de las calles San Martín y Grand Bourg de Coronel Suárez, personal policial infraccionó a un hombre de 26 años, foráneo, oriundo de la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown, quien no residía en Coronel Suárez, por realizar venta ambulante sin la correspondiente autorización municipal. En el procedimiento se secuestraron distintos elementos que ofrecía a la venta, medias, herramientas y otros artículos. Interviene el Juzgado de Faltas local.

Asimismo, personal motorizado de la dependencia policial de Huanguelén, en el marco de operativos dinámicos de prevención, realizó distintos procedimientos por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

El 31 de octubre se concretaron dos secuestros de motovehículos: uno por falta de licencia habilitante, documentación del vehículo y seguro obligatorio; y otro por carecer del seguro obligatorio correspondiente.

En tanto, el 1 de noviembre se llevaron a cabo otros dos procedimientos, que culminaron con el secuestro de motovehículos por falta de licencia habilitante, ausencia de dominio colocado y falta de seguro obligatorio, según cada caso.

En todos los procedimientos de tránsito tomó intervención el Juzgado de Faltas local.

ACTUACIÓN CONTRAVENCIONAL

El 1 de noviembre, durante la madrugada, personal policial intervino en avenida Casey al 600 de Coronel Suárez, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 49 años que se encontraba en aparente estado de ebriedad y ocasionando disturbios en la vía pública.