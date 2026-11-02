Destacados Son todos preparativos en Pueblo San José para la 11° edición de la “Füllsen Fest”. Son todos preparativos en Pueblo San José para la 11° edición de la “Füllsen Fest”. 02/11/2026 El evento tendrá dos jornadas, sábado 21 y domingo 22 de Noviembre, con propuestas gastronómicas; musicales y culturales para toda la familia. Continúa abierta la inscripción para los que quieran estar presentes con su stand o Puesto. Related Itemsdestacar Destacados 02/11/2026 Related Itemsdestacar
YouTube
RSS