Son todos preparativos en Pueblo San José para la 11° edición de la “Füllsen Fest”.

El evento tendrá dos jornadas, sábado 21 y domingo 22 de Noviembre, con propuestas gastronómicas; musicales y culturales para toda la familia. El evento tendrá dos jornadas, sábado 21 y domingo 22 de Noviembre, con propuestas gastronómicas; musicales y culturales para toda la familia.

Continúa abierta la inscripción para los que quieran estar presentes con su stand o Puesto.