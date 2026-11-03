LAS ROGATIVAS, ANTIGUA TRADICIÓN RELIGIOSA DE LOS ALEMANES DEL VOLGA

*«Señor, bendecí nuestra tierra, nuestros hogares y el trabajo de nuestras manos. Danos un corazón agradecido, fortalecé nuestra fe y enseñanos a caminar siempre unidos bajo tu mirada»

Hoy queremos recuperar y mantener viva esta hermosa tradición, reuniéndonos como pueblo para caminar juntos, rezar y poner nuestras vidas en manos del Señor.

Hay tradiciones que nacen de la fe y permanecen vivas en el corazón de los pueblos. Las Rogativas son una de ellas. Nuestros antepasados caminaban en procesión hasta las cruces para elevar sus oraciones a Dios, pedir por las cosechas, por la lluvia, por el trabajo, por las familias y por las necesidades de toda la comunidad.

*Los invitamos muy especialmente a participar de estas jornadas de oración*

Que no se pierda esta herencia de fe que nos dejaron nuestros abuelos.

Acerquémonos, caminemos juntos y hagamos de estas Rogativas un verdadero encuentro con Dios