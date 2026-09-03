El Hospital Municipal “Doctor Raúl Caccavo” forma parte de la vida de cada vecino de Coronel Suárez. Nos acompaña desde el nacimiento, en una consulta, una urgencia, una cirugía y en cada momento en el que necesitamos cuidar nuestra salud.
Hoy el desafío es avanzar, junto a la Cooperadora del Hospital, en la compra de un nuevo Arco en C, un equipamiento fundamental para realizar cirugías, especialmente traumatológicas.
El equipo que actualmente utiliza el hospital tiene alrededor de 30 años de antigüedad y comenzó a presentar fallas con mayor frecuencia. Su reemplazo es necesario para seguir fortaleciendo la capacidad quirúrgica y brindar mejores herramientas a los profesionales de la salud.
El nuevo equipamiento tiene un valor superior a los 100 mil dólares, por lo que alcanzar este objetivo requerirá del trabajo conjunto de la Gestión de Gobierno Municipal, la secretaría de Salud, la Cooperadora y toda la comunidad de Coronel Suárez.
El intendente Ricardo Moccero mantuvo una reunión con el equipo de Salud y Agustín Gallardo, integrante de la Cooperadora, para avanzar en este proyecto y comenzar a sumar esfuerzos.
Sumarse a esta campaña es un acto de solidaridad que nos incluye como comunidad, cada aporte puede acercarnos a un objetivo común: seguir fortaleciendo nuestro Hospital y cuidar mejor a nuestra gente.
Cuando una comunidad se une por su Hospital, la solidaridad se transforma en salud para todos.
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