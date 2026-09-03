Estudiantes recorrieron la historia musical de Coronel Suárez en el Museo

El Museo de Coronel Suárez está abierto para que escuelas, jardines, instituciones, familias y vecinos de todo el distrito puedan recorrerlos y visitarlo. El Museo de Coronel Suárez está abierto para que escuelas, jardines, instituciones, familias y vecinos de todo el distrito puedan recorrerlos y visitarlo.

Estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 7 y del Centro Educativo Complementario Nº 801 “Malvinas Argentinas” visitaron el Museo de la ciudad y participaron de un recorrido por la muestra dedicada a la historia de la música en Coronel Suárez.

La muestra propone un recorrido que va desde las tradiciones que llegaron con nuestros inmigrantes, pasando por el folclore, las orquestas y la Banda Municipal de Música, hasta los nuevos sonidos que marcaron a las generaciones más jóvenes desde la década del ’60.

La visita permitió compartir un encuentro con nuestra memoria y reconocer el lugar que la música ocupa en la construcción de la identidad de Coronel Suárez.