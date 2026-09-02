Huanguelén: agenda de gestión con obras, servicios y apoyo a la Fiesta del Cantor Orillero*

El intendente Ricardo Moccero desarrolló una intensa jornada de trabajo en Huanguelén junto al delegado municipal José Lomártiro y parte de su gabinete, recorriendo distintas obras, servicios y proyectos que se llevan adelante en la localidad. El intendente Ricardo Moccero desarrolló una intensa jornada de trabajo en Huanguelén junto al delegado municipal José Lomártiro y parte de su gabinete, recorriendo distintas obras, servicios y proyectos que se llevan adelante en la localidad.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue la recorrida por la importante obra de desagües realizada en Huanguelén, una intervención fundamental para mejorar el escurrimiento del agua y fortalecer las tareas de prevención ante lluvias intensas.

La obra permite optimizar el drenaje en distintos sectores de la localidad y representa una mejora estructural para acompañar el crecimiento urbano y reducir inconvenientes vinculados a la acumulación de agua.

Durante la jornada, el Intendente también supervisó el avance de la construcción del vado de calle 10, junto con los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de calles que se ejecutan a partir de los recursos provenientes del 2% de la Tasa de Combustibles, destinados a fortalecer la infraestructura vial de Huanguelén.

En el marco de la visita, Moccero recibió además a integrantes de la Comisión de la Fiesta del Cantor Orillero, tradicional celebración que se realizará durante el próximo mes de octubre, para dialogar sobre la organización y acompañamiento del evento.

La agenda continuó en la Planta de Tratamiento de Residuos, donde se destacó el crecimiento en la cantidad de material recuperado que logra comercializarse anualmente. Este incremento es resultado del trabajo sostenido de concientización y del compromiso de la comunidad con la separación y recuperación de residuos, fortaleciendo así la economía circular y una gestión ambiental más sustentable.

Finalmente, el Intendente recorrió el cementerio local, donde la Cooperativa Eléctrica de Huanguelén avanza con la instalación de un horno crematorio. Actualmente se trabaja en la construcción del tinglado que albergará el equipamiento.

Se trata de un servicio de gran importancia no solo para Huanguelén, sino para toda la región, ya que actualmente una de las alternativas más cercanas se encuentra en Bahía Blanca. La puesta en funcionamiento del crematorio permitirá ampliar la prestación de servicios y dar respuesta a una necesidad regional.

Acompañaron al intendente Ricardo Moccero durante la jornada la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Andrea Acosta; el secretario de Obras Públicas, Mario Abelardo; el responsable de Servicios Públicos, Alfredo Crunger; la secretaria Privada, Inés Frayssinet; la subsecretaria de Producción, Fiorella Guarnieri; y el delegado municipal de Huanguelén, José Lomártiro.