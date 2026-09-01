Como parte del avance de la obra de “empalme de la Red Troncal de gas” en Pueblo Santa Trinidad, entre hoy 1° de septiembre y el 2 de septiembre se realizarán trabajos a cargo de Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Para poder concretar estas tareas, será necesario interrumpir temporalmente el tránsito en los siguientes sectores:
Montevideo, entre Juan Pablo II y Antonio Sáenz.
Juan Pablo II, entre Montevideo y Los Pozos.
Se solicita a vecinos y conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.
Cada intervención nos acerca un paso más a la concreción de una obra fundamental para Santa Trinidad.
Seguimos avanzando en infraestructura que mejora servicios y acompaña el crecimiento de nuestra comunidad.
YouTube
RSS