AVANZA LA OBRA DE GAS EN SANTA TRINIDAD: HABRÁ CORTES TEMPORALES DE TRÁNSITO

Como parte del avance de la obra de “empalme de la Red Troncal de gas” en Pueblo Santa Trinidad, entre hoy 1° de septiembre y el 2 de septiembre se realizarán trabajos a cargo de Camuzzi Gas Pampeana S.A. Como parte del avance de la obra de “empalme de la Red Troncal de gas” en Pueblo Santa Trinidad, entre hoy 1° de septiembre y el 2 de septiembre se realizarán trabajos a cargo de Camuzzi Gas Pampeana S.A.

Para poder concretar estas tareas, será necesario interrumpir temporalmente el tránsito en los siguientes sectores:

Montevideo, entre Juan Pablo II y Antonio Sáenz. Juan Pablo II, entre Montevideo y Los Pozos.

Se solicita a vecinos y conductores circular con precaución y utilizar vías alternativas mientras se desarrollen los trabajos.

Cada intervención nos acerca un paso más a la concreción de una obra fundamental para Santa Trinidad.