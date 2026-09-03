Nuevos clasificados en Cultura para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026

Días pasados se desarrollaron las primeras instancias regionales de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026, celebradas en las localidades de Daireaux y Carhué. Días pasados se desarrollaron las primeras instancias regionales de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026, celebradas en las localidades de Daireaux y Carhué. Felicitamos a los representantes de Coronel Suárez que lograron su pase a la Final Provincial y nos representarán en la ciudad de Mar del Plata:

Danza Folklórica PCD: Sergio H. González y Silvina Cabrera Cocineros (Plato Principal – Adultos Mayores): Lidia Peilmann Dibujo PCD: Lucrecia Chaves Pintura PCD: Daniel Antonio González Literatura (Cuento – Adultos Mayores): Olga Pérez del Bello Conjunto Cumbia (Juveniles – Huanguelén): Conrado Villar, Matías Lugo, Francisca Walker, Santino Altamirano Almeida y Benjamín Magdaleno (Profesor: Agustín Palacio)