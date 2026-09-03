Días pasados se desarrollaron las primeras instancias regionales de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026, celebradas en las localidades de Daireaux y Carhué.
Felicitamos a los representantes de Coronel Suárez que lograron su pase a la Final Provincial y nos representarán en la ciudad de Mar del Plata:
Danza Folklórica PCD: Sergio H. González y Silvina Cabrera
Cocineros (Plato Principal – Adultos Mayores): Lidia Peilmann
Dibujo PCD: Lucrecia Chaves
Pintura PCD: Daniel Antonio González
Literatura (Cuento – Adultos Mayores): Olga Pérez del Bello
Conjunto Cumbia (Juveniles – Huanguelén): Conrado Villar, Matías Lugo, Francisca Walker, Santino Altamirano Almeida y Benjamín Magdaleno (Profesor: Agustín Palacio)
¡Desde la Municipalidad de Coronel Suárez les enviamos nuestras felicitaciones y el mayor de los éxitos para la gran final!
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