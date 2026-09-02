Finalizó la temporada de poda en Coronel Suárez

Con el cierre de la temporada de poda, desde la Dirección de Ambiente y Turismo destacamos y agradecemos el trabajo de los podadores habilitados, quienes con responsabilidad, conocimiento y compromiso contribuyen al cuidado y mantenimiento de nuestro arbolado urbano.

Durante un encuentro que se realizó el último lunes en el Mercado de las Artes se realizó un balance de las tareas desarrolladas y se reconoció especialmente la labor de los podadores:

Oscar Schuvedt

Francisco Teves

Alfredo González

Su trabajo profesional es fundamental para preservar árboles sanos, seguros y bien cuidados, fortaleciendo el patrimonio verde de nuestra ciudad.