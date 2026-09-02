Con el cierre de la temporada de poda, desde la Dirección de Ambiente y Turismo destacamos y agradecemos el trabajo de los podadores habilitados, quienes con responsabilidad, conocimiento y compromiso contribuyen al cuidado y mantenimiento de nuestro arbolado urbano.
Durante un encuentro que se realizó el último lunes en el Mercado de las Artes se realizó un balance de las tareas desarrolladas y se reconoció especialmente la labor de los podadores:
Oscar Schuvedt
Francisco Teves
Alfredo González
Su trabajo profesional es fundamental para preservar árboles sanos, seguros y bien cuidados, fortaleciendo el patrimonio verde de nuestra ciudad.
IMPORTANTE: finalizada la temporada, ya no está permitida la poda de árboles de vereda y no se otorgarán nuevos permisos hasta la próxima temporada, según Ordenanza N° 7550. Evitemos multas
Más información en: Oficina de Ambiente: Av. Alsina 150. 2926-410457
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