CREUS invita a la charla abierta | Cátedra libre Papa Francisco

El próximo 17 de septiembre a las 18 horas, CREUS será sede de una nueva propuesta de la Cátedra Libre Papa Francisco, un espacio de reflexión y encuentro abierto a toda la comunidad. El próximo 17 de septiembre a las 18 horas, CREUS será sede de una nueva propuesta de la Cátedra Libre Papa Francisco, un espacio de reflexión y encuentro abierto a toda la comunidad.

CREUS – Rodolfo Rey 575 17 de septiembre – 18 hs.

Bajo el eje “Socioambiental: Ecología Integral y Justicia Social”, disertará el doctor Horacio Campaña, de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Bahía Blanca.

La charla propone reflexionar sobre algunos de los grandes desafíos de nuestro tiempo desde el pensamiento y el legado del Papa Francisco: el cuidado de la casa común, la justicia social, la sostenibilidad, la fraternidad y la necesidad de construir una sociedad que coloque a las personas y al ambiente en el centro.

La Cátedra Libre Papa Francisco, impulsada en articulación con la UTN Facultad Regional Bahía Blanca, el Arzobispado de Bahía Blanca y la Jefatura de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, busca generar espacios de diálogo y reflexión sobre temas sociales, ambientales, educativos y humanísticos que atraviesan a nuestra comunidad.

Como expresó Francisco: “Educar es buscar el sentido de las cosas, es enseñar a buscar el sentido de las cosas”.

Una invitación a pensar la ecología integral y la justicia social desde una mirada comprometida con la cultura del cuidado y la construcción de un futuro más justo y sostenible.