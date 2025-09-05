UN DETENIDO POR EXTORSIÓN

La Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, Seccional Primera, realizó ayer por la tarde dos allanamientos en una causa por EXTORSIÓN, que culminó con la aprehension de un hombre de 54 años y el secuestro de un arma y un vehículo con pedido de secuestro por robo.

La investigación se inició tras una denuncia (por parte de una femenina) por presunto abuso sexual, que derivó en una denuncia de extorsión realizada por el acusado, a quien los familiares de la denunciante lo extorsionaron exigiendo dinero, logrando que el mismo haga entrega de una suma no precisada en mas de una ocasión. La Justicia, convencida por las pruebas reunidas por la policía, autorizó dos allanamientos: uno en una vivienda de calle Proverbio al 200, donde se incautaron dos celulares; y otro en calle Merceditas 569, donde se secuestraron otros dos celulares, un revólver calibre 38 con cuatro proyectiles intactos y una vaina, y una camioneta Chevrolet Tracker con pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en Moreno durante 2024. Además, se comprobó que la numeración del motor y del chasis no coincidía con el dominio asignado.

En ese contexto, los delitos involucrados permiten aplicar lo dispuesto por el Artículo 189 bis del Código Penal, que sanciona la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil sin autorización legal y el artículo 289 inc. 3 por la tenencia de vehículo con numeración de chasis o motor adulterada.

En el allanamiento fue detenido Julián Gustavo Martínez (54), quien quedó alojado en los calabozos de la Seccional Primera, a disposición de la UFIJ N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.