Encuentro de CrossFit en Coronel Suárez

Organiza WodFit, con el acompañamiento de la Dirección de Deportes.

Sábado 13 de septiembre. Las actividades comenzarán a partir de las 14 horas en el Polideportivo Municipal para finalizar en el gimnasio WodFit.

Se solicita la colaboración de alimentos no perecederos que serán donados al comedor Manos Solidarias.

Participarán atletas de Carhué, Pigüé, Coronel Pringles, Laprida y Coronel Suárez.

¡Sumate a este encuentro deportivo y solidario!