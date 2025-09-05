Comenzaron los preparativos para la Fiesta de las Colectividades

En el marco del Día del Inmigrante, que se conmemora cada 4 de septiembre, el Jefe de Gabinete Mauro Moccero junto al director de Gestión Cultural y Protocolo Marcelo Castorina, se reunieron con representantes de las distintas colectividades de la ciudad.🇨🇭🇩🇪🇮🇹

📍El encuentro tuvo como objetivo homenajearlos en su día, reconocer el trabajo que realizan durante todo el año y comenzar a coordinar la tradicional Fiesta de las Colectividades. Allí se acordó dar inicio a la definición de fechas y a los preparativos de este esperado evento que cada año reúne a la comunidad en torno a la cultura, la gastronomía y las tradiciones de los pueblos que conforman nuestra identidad.

➡️Cabe recordar que el día Nacional del Inmigrante en Argentina se celebra el 4 de septiembre, en homenaje a todas las personas que llegaron al país en busca de una vida mejor y que enriquecieron nuestra sociedad con sus costumbres, valores y saberes, promoviendo el intercambio cultural.