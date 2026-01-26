TRES DETENIDOS POR INFRINGIR LA LEY DE CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Personal del Subcomando de prevención Rural Huanguelén procedió a la aprehensión de tres masculinos dos oriundos de San Nicolas provincia de Buenos Aires y el restante de Huanguelen, por el delito de Tenencia Ilegal de Arma de Fuego e Infracción a la ley 21429 conservación de fauna silvestre dándole intervención a la UFIJ Nro. 15 del Departamento Judicial Bahia Blanca.

Personal del SubCPR Huanguelen en el marco de las distintas tareas preventivas llevadas adelante procedió a la interceptación de una Fiat Titano de color gris, en la cual circulaban tres masculinos procediendo a su identificación, constatando que en el interior del rodado se encontraba una carabina calibre .22 con mira colocada, asimismo prosiguiendo los efectivos con la inspección visual del rodado hallaron en la caja de carga de la pick up los dos reses recientemente faenada de antílopes, antes esto se procedió al traslado hasta la dependencia lugar donde con la presencia de testigo de actuación se procedió a la requisa del rodado donde se procedió al secuestro del mismo como también de 66 municiones intactas calibre 308, 512 municiones intactas calibre .22, 92 municiones calibre 270, 10 cubillos con vainas 4 chairas, 01 cerrojo de fusil calibre 308 y 01 cerrojo de fusil 270, 02 bípodes, 01 chaleco de transporte, 02 luces de emergencia, 05 linterna de mano, 01 monocular marca NOHOCUK con funda, 4 cargadores, 1 cinta adhesiva, 01 visor nocturno marca Pord, 2 cargadores portátil, 3 pares de cornamenta de antílope, 3 ganchos de carnicero de metal, la suma de 1031 dólares americanos discriminados en 10 billetes de 100 dólares americanos, 2 billetes de 10 dólares americanos, 1 billete de 5 dólares americanos y 6 billetes de 1 dólar americano, 1 billete de 50 euros y 19 billetes de 20 mil pesos argentinos. Se mantiene comunicación con la instrucción judicial donde la misma avala el proceder los uniformados quedando los aprehendidos al igual que todos los elementos a disposición de la justicia.