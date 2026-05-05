Tragedia en la Ruta 85: murió un camionero bahiense

Un camionero bahiense murió este martes por la tarde tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Provincial 85, en cercanías de Coronel Suárez. El transporte de carga quedó atravesado sobre la calzada y obligó a las autoridades a disponer un corte total del tránsito.

El accidente ocurrió en el tramo que une Pringles con Suárez, en circunstancias que todavía son materia de investigación. Fuentes policiales consultadas por La Brújula 24 confirmaron que el conductor fallecido era oriundo de Bahía Blanca, aunque por el momento no se difundió su identidad.

Personal de salud que arribó al lugar constató el deceso del transportista. A raíz de la magnitud del siniestro, el camión quedó obstruyendo ambos carriles, por lo que la circulación permanece totalmente interrumpida en ambos sentidos.

En el sitio trabajan efectivos de la Policía Comunal, Bomberos Voluntarios y personal de Policía Científica, que lleva adelante las pericias accidentológicas correspondientes para establecer cómo se produjo el hecho.

Las autoridades estiman que la ruta permanecerá cerrada durante varias horas y solicitaron a los automovilistas utilizar caminos alternativos hasta que finalicen las tareas en el sector.