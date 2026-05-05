La Orquesta Escuela de Coronel Suárez participó de la grabación del nuevo disco de Plim Plim

El pasado jueves 30 de abril, el escenario del Cine Teatro Italia fue sede de una actividad especial que tuvo como protagonista a la Orquesta Escuela de Coronel Suárez.

📝En el marco de un proyecto conjunto entre la productora de Plim Plim y el Programa Coros y Orquestas Bonaerenses, se seleccionaron tres orquestas del programa para participar en la grabación del nuevo disco de Plim Plim, que reúne canciones destinadas al público infantil.

📽️🎼La Orquesta Escuela de Coronel Suárez fue una de las agrupaciones elegidas, lo que significó una experiencia artística y formativa de gran relevancia, poco habitual para sus integrantes, quienes pudieron vivenciar de cerca el proceso profesional de grabación.

✍️Esta instancia formó parte de la primera etapa del proyecto, que tendrá continuidad en una segunda fase prevista para después de mitad de año.

🫶Desde la organización se agradece especialmente el acompañamiento de la Asociación Italiana de Coronel Suárez, que cedió las instalaciones del Cine Teatro Italia para la realización de la actividad; de la Asociación Andante, por su constante apoyo en distintos aspectos de la jornada; y de la Dirección de Gestión Cultural de la Municipalidad de Coronel Suárez, por su activa participación.

👉Asimismo, acompañaron la jornada integrantes de la productora de Plim Plim y del Programa Coros y Orquestas Bonaerenses.