Suarenses presentes en la Feria del Libro

Como parte de la agenda, la autora Dora Inés Cortón presentará “Un lugar llamado palabra”, un poemario que recorre la fragilidad humana y las circunstancias de la vida con una profunda y conmovedora humanidad.

🤓En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tres autores de Coronel Suárez dijeron presente, llevando la voz y la identidad cultural de nuestra comunidad a uno de los encuentros literarios más trascendentes del país.

🙋Javier Ponce presentó su novela “Echar el resto”, acompañado por Martín Rotela y el director de Gestión Cultural Marcelo Castorina, en el marco de la convocatoria impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, cuya temática fue “Una Provincia con Memoria”, a 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976.

✍️Por su parte, Soledad Firpo compartió su obra “Resistir en Soledad. Historias de Pandemia”, mientras que Susana Cincotta formó parte de un conversatorio literario como invitada de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires.

🙌Una participación destacada que reafirma el talento, la creatividad y la riqueza cultural de Coronel Suárez, proyectando a sus autores en escenarios de relevancia nacional.