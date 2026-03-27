Trabajos en la red de agua: posible disminución del servicio

La secretaría de Obras Públicas informa que este sábado 28 de marzo se llevarán adelante trabajos de reparación en el sistema de agua potable, tras la rotura de un caño de impulsión ubicado en la intersección de calle San Martín y avenida Sixto Rodríguez.

Las tareas comenzarán en horas de la mañana y podrían extenderse durante la tarde debido a la magnitud de la intervención necesaria para restituir el correcto funcionamiento del sistema.

Durante ese período, es posible que se registre una disminución o interrupción momentánea del servicio en algunos sectores. Por ello, se recomienda a los vecinos y vecinas tomar las precauciones necesarias.

Trabajamos para resolver el inconveniente y garantizar el normal suministro de agua en la ciudad.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y el acompañamiento ante este tipo de situaciones imprevistas.