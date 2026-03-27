El embajador de Alemania visitó Coronel Suárez consolidando vínculos históricos

En el marco de su visita oficial al distrito, el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, fue recibido en Coronel Suárez y declarado Huésped de Honor 🎖️, en una agenda que puso en valor la historia compartida y abrió nuevas oportunidades de trabajo conjunto.

Uno de los momentos más significativos fue la plantación de robles 🌳 en el monumento a los Alemanes del Volga y en cada uno de los Pueblos Alemanes —Santa Trinidad, San José y Santa María—, como símbolo de una amistad profunda entre ambos países y un legado que se proyecta hacia las nuevas generaciones.

“El árbol tiene raíces profundas, pero también necesita cuidado para crecer, como la relación entre nuestros países”, expresó el embajador, destacando la importancia de seguir fortaleciendo estos lazos 🤝.

Durante su paso por el Municipio, acompañado por autoridades y representantes de instituciones germano-argentinas, se reafirmó la riqueza cultural de Coronel Suárez y el fuerte vínculo histórico con Alemania 🇩🇪, en el marco de los 200 años de la inmigración alemana en nuestro país.

Antes de finalizar su visita, el intendente Ricardo Moccero recibió al embajador, consolidando un encuentro clave para proyectar acciones a futuro 🚀, fortalecer el hermanamiento con ciudades alemanas y seguir generando oportunidades de intercambio cultural, educativo y productivo.

Una visita que no solo honra nuestras raíces, sino que también abre caminos para seguir creciendo como comunidad