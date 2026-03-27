Encuentro de Newcom en Coronel Suárez

Mañana sábado 28 de marzo, desde las 9:00 hs, el Polideportivo Municipal será escenario de un nuevo Encuentro de Newcom, una propuesta deportiva pensada para compartir, disfrutar y seguir promoviendo la actividad física en comunidad.

Habrá participación en categorías +50 y +60 competitivas, además de modalidad recreativa libre.

👉 Durante la jornada también habrá servicio de cantina.