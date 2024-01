TORNEO PREPARACIÓN

Los equipos de Primera se preparan para el torneo preparación Fútbol de Verano: Copa “Automotores del Volga”

????El próximo 10 de febrero, comenzará a rodar la pelota para los equipos de Primera división de cara al Torneo de la Liga Regional de Fútbol 2024.

✍️Organizado por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez y la participación de 8 equipos de la ciudad y la región; el próximo sábado 10 de febrero inciará el torneo preparación Fútbol de Verano Copa “Automotores del Volga”.

????La Zona “A” la integrarán los equipos de Boca Juniors, Atlético Huanguelén, San Martín de Santa Trinidad y Unión Pigüé.

????La Zona “B” la compondrán Independiente de Pueblo San José, El Progreso, Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento.

????La primera fecha será el sábado 10 de febrero con el siguiente cronograma de partidos: -LOS HORARIOS AÚN NO ESTAN CONFIRMADOS DEBIDO A LA TEMPERATURA QUE SE REGISTRE EN LA CIUDAD-

????Zona A, en cancha de Boca Juniors: Atlético Huanguelén vs. Unión de Pigüé;

Boca Juniors vs. San Martín

????Zona B, en cancha de Independiente: El Progreso vs. Deportivo Sarmiento; Independiente vs. Blanco y Negro

????El fixture continúa de la siguiente manera:

????Fecha N° 2:

????Zona A cancha de San Martín 17/2: Unión de Pigüé vs. Boca Juniors y San Martín vs. Atlético Huanguelén.

????Zona B cancha de Deportivo Sarmiento 16/2: El Progreso vs. Blanco y Negro y Deportivo Sarmiento vs. Independiente.

????Fecha N° 3, 24 de febrero:

????Zona A cancha de Huanguelén: Atlético Huanguelén vs. Boca Juniors

????Zona A cancha de San Martín o Tiro: San Martín vs. Unión de Pigüé

????Zona B cancha de El Progreso: El Progreso vs. Independiente

????Zona B cancha de Blanco y Negro: Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento