Torneo de Verano: Boca Juniors y El Progreso jugarán la final

El torneo preparación de Verano, Copa “Automotores del Volga” que organiza la dirección de Deportes del municipio llega a su fin este viernes 28 de febrero cuando Boca Juniors y El Progreso disputen el partido final por el primer y segundo puesto. ➡️El encuentro será en el estadio “Rubén Segui”, a las 20:30hs.

📍Los resultados del pasado martes 25 de febrero:

✔️El Progreso 1 (Schwerdt Joaquín) Independiente 1 (Roth Cristian)

✔️Boca Juniors 3 (Balvidares Sebastián x 3) Blanco y Negro (Heintz Santiago, Harriot Ignacio)

✔️Deportivo Sarmiento 0 San Martín 0

Cronograma de partidos para éste jueves y viernes:

*️⃣5TO Y 6TO PUESTO

✔️San Martín vs. Independiente

✔️Jueves 27 de febrero. 20:30hs.

*️⃣3RO Y 4TO PUESTO

✔️Deportivo Sarmiento vs. Blanco y Negro

✔️Viernes 28 de febrero. 21:00hs.

*️⃣1RO Y 2DO PUESTO

✔️Boca Juniors vs El Progreso

✔️Viernes 28 de febrero. 20:30hs.

🆗Se definió entre Deportivo Sarmiento y San Martín el 2do y 3er puesto por diferencia de goles: Deportivo Sarmiento queda en segundo lugar – 2 goles, San Martín -4