TORNEO BONAERENSES

Tamara Apellhanz Medalla de Oro en Nataci贸n PCD, Tatiana G贸mez Medalla de Plata en Nataci贸n PCD. Bronce en Rob贸tica y en Atletismo PCD para Pedro Heguy.

馃搷La competencia contin煤a en Mar del Plata en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses.

鉃★笍Resumen de la jornada de este mi茅rcoles:

馃敻Rob贸tica, Medalla de Bronce.

馃敻Atletismo PCD: Pedro Heguy Medalla de Bronce en lanzamiento de Bala.

馃敻Nataci贸n PCD: Medalla de Oro para Tamara Apellhanz. Medalla de Plata para Tatiana G贸mez. Evelyn Wilde obtuvo el sexto puesto, Samira Figueroa y Florencia Schwab el cuarto.

馃敻 B谩squet sub 17 masculino cay贸 ante el equipo de La Plata 39 a 47.

馃敻B谩squet femenino no pudo superar al equipo de Jun铆n.

馃敻F煤tbol 11 sub 14 cay贸 ante General Paz 2 a 1.

馃敻 V贸ley sub 17 masculino perdi贸 ante el distrito de Jun铆n.

馃敻 V贸ley sub 15 femenino perdi贸 con Olavarr铆a en tie break.

馃敻V贸ley Sub 17 femenino perdi贸 ante San Antonio de Areco en tie break.

馃敻V贸ley Sub 15 masculino cay贸 ante el distrito de General Pueyrredon 2 a 0.

馃敻Futsal sub 15 cay贸 ante el equipo de Pilar 4 a 3.

馃敻 P谩del sub 14 le gan贸 al distrito de Vicente L贸pez 6-0; 6-1

馃敻Pat铆n, Clara Saniuk d茅cimo segunda en la categor铆a sub 13 1ra C.

馃敻 B谩squet 3×3 sub 14 masculino derrot贸 al equipo de Olavarr铆a por 10 a 4.

馃敻 B谩squet 3×3 sub 16 masculino le gan贸 a Moron 11 a 9.

馃敻B谩squet 3×3 sub 18 masculino super贸 al distrito de General Maradiaga 11 a 10.

馃敻 Ajedrez perdi贸 la segunda partida y gan贸 la tercera.

馃敻Tenis Sub 16 doble cay贸 2 a 4 ; 2 a 4 vs La Matanza.

馃敻Tenis Sub 14 doble cay贸 4 a 1; 4 a 1 ante Bah铆a Blanca.