¿Todavía no te inscribiste? Apurate porque ya estamos listos para la 5° carrera nocturna!

Inscripción a través del link: 👉https://bit.ly/5tacarreranocturna Costo $ 8000

✍️Más info en la Dirección de Deportes (Lamadrid 1272) o llamando al 📞429-269

📍Organizada por la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez y por quinto año consecutivo, te invitamos a sumarte a la gran noche del deporte en Coronel Suárez con circuitos de 5 km y 10 km para cerrar el año y recibir el 2026 ¡con toda la actitud! .