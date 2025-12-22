La 16° edición de Suárez Peatonal Especial Navidad hizo vibrar Coronel Suárez

La calle Mitre se colmó de música, color, encuentros y alegría en una noche inolvidable que volvió a demostrar la fuerza de nuestra comunidad cuando se encuentra en el espacio público.

🎪🍟🍔Emprendedores, instituciones, gastronómicos y artesanos trabajaron a pleno junto a artistas locales y regionales, en una verdadera fiesta popular para cerrar el año con identidad y participación.

💯El intendente Ricardo Moccero destacó el acompañamiento de los vecinos y reafirmó la decisión de seguir invirtiendo en cultura y en espacios que fortalecen el encuentro, el trabajo y la vida comunitaria.

🎶 Música, danza, propuestas culturales, Papá Noel, burbujas gigantes y miles de familias compartiendo una noche que ya es parte de nuestra identidad.

👍Suárez Peatonal es cultura, es trabajo y es comunidad.

Nos volvemos a encontrar en febrero