Se solicita a los vecinos y vecinas de Pueblo San José que durante los días lunes y martes realicen un uso responsable del agua, evitando cargar piletas y regar, debido a que se están llevando adelante trabajos de reparación por una rotura de cañería en calle San Pablo.
Estas tareas pueden provocar disminución en la presión y posibles faltantes de agua.
Atención vecinos de Pueblo San José!
