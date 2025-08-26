Nueva comisión del Plan FinEs en Pueblo Santa María

La Jefatura Distrital de Educación informa con gran satisfacción que, tras un trabajo conjunto con la Gestión del Intendente Ricardo Moccero, este martes 26 de agosto de 2025 a las 18 horas dará inicio una nueva comisión del Plan FinEs en la Escuela de Educación Secundaria N° 2 de Pueblo Santa María.

💯Esta iniciativa brinda a jóvenes y adultos la posibilidad de completar sus estudios secundarios, abriendo nuevas oportunidades de formación, desarrollo personal y acceso al mundo laboral.

💪Una política educativa que refleja el compromiso de seguir construyendo un distrito con más igualdad, inclusión y futuro.