Sommernacht – ✨Fiesta Peatonal en Santa María

Este sábado 31 de enero, Santa María vivirá la primera edición de Sommernacht (Noche de Verano), una propuesta pensada para disfrutar en comunidad, organizada por la Delegación Municipal, junto a instituciones de Pueblo Santa María y emprendedores locales.

📅Luego de la reprogramación, la Sommernacht llega con una agenda ampliada para aprovechar la jornada completa. La Casa del Fundador abrirá sus puertas desde el mediodía, ofreciendo su tradicional cocina alemana, en un encuentro especial que contará con la participación del Dr. Brent Mai, especialista en genealogía e historia de los Alemanes del Volga.

🎊A partir de las 18 horas, la Asociación de Turismo Comunitario de Santa María realizará sus clásicos paseos culturales y arquitectónicos, un recorrido por la historia del pueblo, sus fundadores y los pioneros que dieron origen a la localidad, invitando a vecinos y visitantes a redescubrir sus raíces.

👍Desde las 19 horas, la avenida 11 de Mayo se transformará en un espacio peatonal con propuestas gastronómicas y culturales: el foodtruck de la Strudel Fest, el Social Club, emprendedores locales y música en vivo con Cumbia París, Oro Negro y el cierre a cargo de Ian y la 432.

🍽️Como cierre de esta primera Peatonal de Santa María, Unsere Bar, de Omar Bauer, ofrecerá una cena especial, con reservas al 2926 46-0448.

🎀Una invitación abierta de la Gestión de Gobierno de compartir, disfrutar y vivir un sábado diferente, celebrando la identidad, la cultura y el encuentro en Santa María, promoviendo las fiestas populares y acercando propuestas culturales a cada rincón del distrito, fortaleciendo la identidad local y el encuentro comunitario.