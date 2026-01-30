Con el acompañamiento de la dirección de Deportes del Municipio de Coronel Suárez, la subcomisión de Vóley del Club Boca Juniors organiza la 2° edición del Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4, que se disputará el sábado 31 de enero y domingo 1° de febrero.
⏰ Inicio: sábado 31 a las 15:00
📍 Balneario Municipal “Samuel”
🔹 Cupos limitados: solo 12 equipos
🔹 Formato: 4×4
🔹 Reglamento: obligatorio mínimo 2 mujeres en cancha
Un torneo para disfrutar del deporte, el verano y la competencia en un entorno único.
Verano 2026: 2° Torneo de Beach Vóley Mixto 4×4 en el #Samuel
