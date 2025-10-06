Silvia Frank presentó su primer libro de cuentos “Otro día igual al resto”

El pasado viernes 3 de octubre, en la Sala Bicentenario del Mercado de las Artes, se realizó la presentación del libro “Otro día igual al resto”, primera obra de cuentos de la escritora Silvia Frank, oriunda de Pueblo San José.

📜👤El encuentro contó con la presencia del director de Gestión Cultural del Municipio, Marcelo Castorina, quien entregó a la autora la declaración de Interés Municipal del evento. La presentación estuvo a cargo de Sandra Acebal y la velada se enriqueció con la música de Leonel Cejas, Juan Gonella y Joaquín Urruti.

📎En esta obra, Silvia Frank nos invita a descubrir las tragedias cotidianas —hechas de soledades, venganzas, insectos y silencios— con una intensidad única. Sus cuentos exploran lo extraordinario que habita en lo común, desplegando lo fantástico como un espejo íntimo de nuestras vidas.

👉Los personajes de “Otro día igual al resto” vacilan, dudan y buscan en el lector un cómplice, revelando la hondura de lo humano. Con una lupa narrativa, la autora ilumina lo frágil y lo pequeño, lo efímero y lo poderoso, lo vulnerable y lo fuerte.

*️⃣Después de conmovernos con sus poemarios Amarillo (2020), Corazones rojos (2022) y El sonido de los grises (2024), Silvia Frank nos regala un conjunto de relatos que trascienden la monotonía y se convierten en presagio y revelación.