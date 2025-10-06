Viví una noche mágica junto a la Escuela Municipal de Patín, con coreografías, luces y talento sobre ruedas 🌈⛸️
🌟 “Entre sueños y estrellas” 🌟
🗓 Domingo 30 de noviembre
🕗 20:00 hs
📍 Polideportivo Municipal cerrado – calle Israel
🎟️ Entradas anticipadas: $6000
🎟️ En puerta: $7000
¡No te quedes afuera!
Reservá tu entrada al 📞 2926 54-3533
💫 Una noche para soñar, brillar y aplaudir con el corazón.
¡Llega el gran show anual de Patín Artístico!
Viví una noche mágica junto a la Escuela Municipal de Patín, con coreografías, luces y talento sobre ruedas 🌈⛸️
