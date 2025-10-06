¡Llega el gran show anual de Patín Artístico!

Viví una noche mágica junto a la Escuela Municipal de Patín, con coreografías, luces y talento sobre ruedas 🌈⛸️

🌟 “Entre sueños y estrellas” 🌟

🗓 Domingo 30 de noviembre

🕗 20:00 hs

📍 Polideportivo Municipal cerrado – calle Israel

🎟️ Entradas anticipadas: $6000

🎟️ En puerta: $7000

¡No te quedes afuera!

Reservá tu entrada al 📞 2926 54-3533

💫 Una noche para soñar, brillar y aplaudir con el corazón.