“Sierra Corre 2025”: deporte, naturaleza y comunidad en las sierras.

El sábado 13 de septiembre se realizó la tercera edición de Sierra Corre, un evento organizado por la Experiencia Educativa El Junquero, en articulación con los municipios de Tornquist y Coronel Suárez.

Este año, la convocatoria volvió a superar las expectativas: más de 200 atletas provenientes de 43 localidades distintas, representando a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dieron cita en la Comarca Serrana para compartir una jornada que combinó deporte, naturaleza y comunidad.

La competencia incluyó dos distancias principales: 10K y 20K, además de las pruebas de iniciación atlética para niños y niñas. A lo largo de la jornada también se desarrollaron talleres de arte y naturaleza, junto con charlas abiertas a la comunidad, que invitaron a la reflexión y al encuentro colectivo, fortaleciendo la propuesta de Sierra Corre como una experiencia integral que trasciende lo deportivo. El cierre fue a pura música con la banda Radio Robot.

Los ganadores

En los 10K femenino, el podio fue para Juliana Romero (Bahía Blanca), con un tiempo de 00:48:06, seguida por Nadia Montiel (Monte Hermoso) y Luz María Tagle (Coronel Suárez).

En los 10K masculino, el primer puesto lo obtuvo Claudio David Gatti (Bahía Blanca) con 00:39:42, acompañado en el podio por Agustín Emiliano Arse (Coronel Rosales) y Franco Medina (Coronel Suárez).

En la distancia mayor, 20K femenino, la ganadora fue Liliana González (Punta Alta) con un registro de 01:41:47, seguida por Romina Pettinari (Tornquist) y Karina Andrea Parada (Pigüé).

En los 20K masculino, el triunfo fue para Braian Rudolf (Bahía Blanca), quien completó el recorrido en 01:16:14, escoltado por Ramiro Dozo (Bahía Blanca) y Jorge Condori (Punta Alta).

Una experiencia que crece

El clima se presentó nublado, con una temperatura agradable para correr, lo que permitió a corredoras, corredores, familias y espectadores disfrutar de la jornada en un entorno único. Sierra Corre 2025 no fue solo una competencia deportiva, sino también una oportunidad para vivir el patrimonio natural y cultural de la región, fortalecer los lazos comunitarios y enriquecer el encuentro con instancias de diálogo y aprendizaje colectivo.

Las voces de las y los atletas reflejan el espíritu del evento:

“Un recorrido exigente pero con paisajes que hacen que valga la pena cada kilómetro.”

“La organización impecable, la energía de la gente y el marco natural hacen de Sierra Corre un clásico para repetir.”

El evento fue posible gracias al apoyo de comercios, instituciones y empresas que acompañan este proyecto colectivo. Entre los principales auspiciantes se destacaron Pie de Piedra – Hotel Boutique, Atero – Hotel Resto, Pirca – Tienda de Montaña, Casasian, Carhué El Molino, Lisa Insurtech, Los Robles – Apart Hotel, La Rueda – Regionales, Sox y Nopal. Asimismo, se sumaron con su respaldo y compromiso: Alemar Corralón y Ferretería, Arcor, Aros Sports, Be Fit Centro de Entrenamiento, Cabañas Meliem, Camping Yamila, Disfruta Verdulería, Dow Center, El Abra Agua Mineral Natural, El Redondo Todo para la Construcción, Jardines de Pillahuincó, Jolunan, Jorge Savinsky Propiedades, Juanjo Navarro Turismo de Naturaleza, La Confi, La Huerta Frutas y Verduras, La Quinta de Gael Verdulería, Marcelo Márquez Inmobiliaria, Market Villa Mitre, Mutti Impresiones, Nehuen Ferretería y Pinturería, Río Sauce Apart Hotel y Salón de Eventos, Ventana al Alma – Cabañas en las Sierras y Zacconi Hogar. Agradecemos también a los comercios que donaron premios para el sorteo, haciendo más especial la jornada para las y los atletas.

Queremos expresar un reconocimiento especial al CEF 9 y 195, a las y los talleristas y disertantes Ani Samu, Agustina, Ayelén, Agustín y Fernando, al Taller de percusión del Centro Cultural, así como a la Estación de Bomberos y hospital de Sierra de la Ventana, y a los delegados de Villa La Arcadia y Sierra de la Ventana.

También agradecemos a la Policía de Tornquist y Coronel Suárez, a la Secretaría de Turismo y las Subsecretarías de Deporte y Cultura del Municipio de Tornquist, y a todo el personal del Centro Cultural.

Finalmente, un gracias enorme a todas las familias, amigos y a la comunidad, que desde los inicios hacen posible que Sierra Corre sea mucho más que una carrera.

¡Nos vemos en Sierra Corre 2026!