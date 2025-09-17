BAJATE LA APLICACIÓN Y DISFRUTA DE MUCHOS BENEFICIOS

Por ser parte de nuestro Servicio Social, accedés automáticamente a Sumá Beneficios, un programa pensado para que disfrutes de descuentos y promociones exclusivas en comercios y servicios locales.

¿Todavía no estas adherido? Hacelo ahora y empezá a disfrutar de todos estos beneficios.

📱Descarga la App: https://play.google.com/store/apps/details…