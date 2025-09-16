CUATRO DETENIDOS POR INTENTO DE ROBO EN UN COMERCIO DE AVENIDA ALSINA

La Jefatura de Policia de Coronel Suárez a cargo del Comisario Ariel Morales inforna que en horas de la madrugada de este martes, siendo aproximadamente las 04:25, personal policial de la Comisaría Primera de Coronel Suárez, mientras realizaba recorridas preventivas, advirtió la rotura de un vidrio en un local comercial de nombre de fantasía “Rosario”, ubicado en Avenida Alsina 71, propiedad de un vecino de 47 años.

Al ingresar al lugar, los efectivos constataron prendas de vestir desparramadas en el interior y procedieron a la aprehensión de tres jóvenes que se encontraban dentro del comercio:

Kevin David Díaz (22 años, domiciliado en Colina, no residente en la ciudad)

Sergio Eduardo Schamber (23 años, residente)

Matías Núñez (22 años, residente)

En tanto, en el exterior del local se detuvo a Ángel Alexis Schamber (25 años, residente).

Gracias al rápido accionar policial, no lograron sustraer elementos del comercio.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputados por el delito de “Robo en poblado y en banda, en grado de tentativa”.