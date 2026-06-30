SENDAS APREHENSIONES Y VARIOS MÓVILES INCAUTADOS

La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Coronel Suárez, informa las intervenciones policiales y procedimientos realizados durante los últimos días en el distrito.

Infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y secuestro de vehículos

En el marco de los controles vehiculares llevados adelante en distintos puntos de la ciudad, personal policial labró las siguientes infracciones y procedió al secuestro de los vehículos involucrados, con intervención del Juzgado de Faltas de Coronel Suárez:

El día 26 de junio, en la intersección de avenidas Casey y Alsina, fue infraccionado un joven mayor de edad, quien circulaba a bordo de un Volkswagen Gol, por infracción al artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, procediéndose al secuestro del automóvil.

El 27 de junio, en Ruta Provincial 85 y Avellaneda, se procedió al secuestro de una Honda XR 250, sin dominio colocado, por infracción al artículo 68 de la Ley 24.449.

En el mismo lugar y fecha, fue secuestrada una Brava Electra 150, por infracción al artículo 40, incisos B, C y O de la Ley 24.449.

Asimismo, el 27 de junio, a las 11:15 horas, en la intersección de Rutas Provinciales 85 y 67, fue infraccionado un un masculino, quien conducía un Ford Fiesta, constatándose que circulaba con la licencia de conducir vencida y sin el seguro obligatorio, infringiendo el artículo 40 inciso A y el artículo 68 de la Ley 24.449, procediéndose al secuestro del vehículo.

Ingresos contravencionales

Por otra parte, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Coronel Suárez Tercera llevó adelante los siguientes procedimientos por infracción a la Ley Contravencional N.º 8.031/73:

El 27 de junio, alrededor de las 22:00 horas, en un domicilio ubicado sobre avenida 11 de Mayo al 1400, fue aprehendida una mujer de 33 años identificada como Maribel Garcia, por infracción al artículo 38, luego de haber agredido físicamente a un masculino. Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.

Finalmente, el 28 de junio, a las 20:00 horas, en avenida Libertad al 1000, de Pueblo Santa Trinidad, fue detenido un masculino identificado clml Agustin Ullman, de 28 años por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A de la Ley 8.031/73, al encontrarse en aparente estado de ebriedad, ocasionando disturbios, profiriendo gritos e incitando a la pelea. También tomó intervención el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Suárez.